Biennale Arte il caso del padiglione di Israele che torna

Mancano diversi mesi all’apertura della 61a Biennale Arte di Venezia (inaugurazione al pubblico prevista per il 9 maggio 2026), ma il genocidio in corso a Gaza torna prepotentemente ad affacciarsi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

biennale arte caso padiglioneIsraele parteciperà alla Biennale Arte di Venezia 2026: a dircelo è la Biennale stessa - Nonostante i tentennamenti degli scorsi mesi, e in barba alle proteste, Israele parteciperà alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte in uno spazio all’Arsenale. Si legge su artribune.com

biennale arte caso padiglioneBiennale 2026, le cartoline di Oriol Vilanova per il Padiglione Spagna - museo fatto di narrazioni sommerse: il progetto di Oriol Vilanova per il Padiglione Spagna alla Biennale d’Arte di Venezia 2026 ... exibart.com scrive

