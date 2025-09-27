Biasotti condannato Pd e M5s chiedono le dimissioni dal cda di Iren
Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono intervenuti per chiedere le dimissioni di Sandro Biasotti dal consiglio di amministrazione di Iren. L'ex presidente di Regione Liguria, ex senatore ed ex amministratore della holding Biasotti Group Srl, è stato condannato a cinque mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
