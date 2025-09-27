Biancolino soddisfatto | Una vittoria importante siamo pronti al tour de force
Tempo di lettura: 2 minuti Un successo che vale tanto, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale. L’Avellino supera la Virtus Entella 2-0 e ritrova certezze dopo il passo falso di Carrara. A fine gara, il tecnico Raffaele Biancolino non ha nascosto la propria soddisfazione: “Una vittoria importante e non era semplice affrontare questa squadra. Dopo Carrara arriva l’ulteriore risposta e siamo contenti”. Il tecnico biancoverde ha sottolineato la maturità della prestazione: “Non ho visto difficoltà nelle giocate. Siamo arrivati al tiro con Biasci e con la spinta di Cancellotti e Missori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
