Bezzecchi e Martin che paura! Caduta al via del Gp di Motegi

27 set 2025

La Sprint Race in Giappone parte con un bruttissimo incidente che coinvolge le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. In curva 1 una moto allunga la traiettoria e centra l'italiano e lo spagnolo. Fortunatamente i due piloti si sono rialzati subito dopo l'impatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

