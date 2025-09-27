Bezzecchi e Martin che paura! Caduta al via del Gp di Motegi

La Sprint Race in Giappone parte con un bruttissimo incidente che coinvolge le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. In curva 1 una moto allunga la traiettoria e centra l'italiano e lo spagnolo. Fortunatamente i due piloti si sono rialzati subito dopo l'impatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bezzecchi e Martin, che paura! Caduta al via del Gp di Motegi

