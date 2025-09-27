Beukema | I ritiri estivi sono stati tosti ma penso che questo farà la differenza quest’anno

Il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato ai canali ufficiali della Serie A del suo arrivo nella squadra campione d’Italia e il lavoro col tecnico Antonio Conte. Beukema: «I ritiri estivi sono stati pesanti, ma penso che questo farà la differenza quest’anno». « Ho scelto il Napoli perché non ricevi ogni giorno una chiamata dai campioni d’Italia, è stato un onore enorme ovviamente. Penso che mi hanno scelto soprattutto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, voglio migliorarmi sempre e aiutare la squadra. Mi piace anche adattarmi a tutti i moduli di gioco. Ho già una bel rapporto con tutti i difensori qui a Napoli: Amir Rrahmani, Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema: «I ritiri estivi sono stati tosti, ma penso che questo farà la differenza quest’anno»

