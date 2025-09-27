Berrettini tra ombre e luci | Tokyo agrodolce e quel tramonto d’amore

Matteo Berrettini, lo scatto rivelatore è arrivato come un fulmine a ciel sereno: in quella foto c’è tutta la verità sui rumors più recenti. Da un lato la sconfitta contro Casper Ruud all’ATP 500 di Tokyo, arrivata dopo una vittoria attesa per mesi, che ha infranto le speranze di proseguire il cammino in Giappone; dall’altro un carosello social che, quasi in punta di piedi, ha sancito l’ufficialità della sua nuova, ma già chiacchieratissima, relazione con Vanessa Bellini. (Instagram) – Ilveggente.it Non v’è dubbio, insomma, sul fatto che la carriera e la vita privata di Matteo Berrettini continuino, inesorabilmente, ad intrecciarsi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

