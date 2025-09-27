Bergamo con le e-bike a 60km all’ora | Così facciamo più consegne
IL FENOMENO. Alcuni disattivano il limitatore di velocità dei mezzi: «Riusciamo a fare il doppio in una serata». L’allarme sicurezza in strada. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: bergamo - bike
Bike Tour per la pace a Bergamo: i ciclisti del Kaki Tree Project tra memoria e speranza
Cade in mountain-bike: 13enne elitrasportato a Bergamo
Una nuova granfondo in provincia di Bergamo attende gli appassionati il prossimo 12 ottobre. Attesi a Gorlago centinaia di bikers desiderosi di misurarsi alla edizione inaugurale della @ Granfondo degli angeli con in cabina di regia il Team Kricca Bike Vai su Facebook
Team Alba Orobia Bike protagonista tra Bergamo, Sondrio e Pavia https://lecconotizie.com/sport/merate-sport/team-alba-orobia-bike-protagonista-tra-bergamo-sondrio-e-pavia/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Bergamo, con le e-bike a 60km all’ora: «Così facciamo più consegne» - Anche a Bergamo alcuni riders disattivano il limitatore di velocità dei mezzi: «Riusciamo a fare il doppio in una serata». Lo riporta ecodibergamo.it
A Bergamo tre cargo bike in premio per l'attenzione alla mobilità dolce - Bergamo vince l'Urban Award 2022, contest ideato da Ludovica Casellati e organizzato con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che ogni anno premia i migliori progetti legati alla bicicletta e ... Riporta moto.it