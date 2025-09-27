Beppe Sala dal palco della Scala | Free Gaza!

Da una parte i Cnmi Sustainable Fashion Awards, dall'altra i militanti pro Pal dell'accampamento milanese del presidio permanente "100 piazze per Gaza". Oggi Piazza della Scala è divisa così ma a unirla ci ha pensato il sindaco Beppe Sala. Sì, perchè chiudendo il suo saluto al mondo della moda riunito al celebre Teatro alla Scala, il primo cittadino meneghino ha esclamato: "Free Gaza!". Nel corso del suo intervento sul palco della Scala, Sala ha affermato che "stiamo vivendo un periodo molto duro": "Lo sapete meglio di me. Le peggiori disuguaglianze sociali, la crisi climatica, e le città sono i luoghi in cui normalmente questi problemi sono più evidenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

