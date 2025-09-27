benzema litiga con una giornalista dopo la sconfitta con ronaldo lei gli mostra una foto con karim addormentato

Secondo quanto riportato dall’Équipe, Karim Benzema non ha preso bene uno scherzo dopo la sconfitta del suo Al-Ittihad. All’uscita dalla zona mista, una giornalista gli ha teso una foto da autografare: il Pallone d’Oro 2022 stava per firmare, ma aprendo il foglio ha scoperto che l’immagine lo ritraeva mentre dormiva appoggiato a un tavolo. La reazione di Benzema:. Secondo l’Équipe: «Dopo una sconfitta non bisognava fare una brutta battuta a Karim Benzema. Dopo che la sua squadra, l’Al-Ittihad, si era arresa al rivale Al-Nassr trascinato da Cristiano Ronaldo, l’attaccante francese è passato come di consueto dalla zona mista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

