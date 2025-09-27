Benzema il nuovo bomber | lo ha chiesto il tecnico

Il francese potrebbe lasciare l’Arabia e ritornare in Europa. Un club, infatti, vuole il transalpino come nuovo bomber proprio per richiesta del tecnico L’esperienza di Benzema in Arabia potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Il francese si sta comportando molto bene con l’Al-Ittihad tanto che un club europeo lo avrebbe messo nel mirino in vista del calciomercato invernale. Una opzione da tenere in considerazione soprattutto se il giocatore accetterà davvero di ritornare nel Vecchio Continente. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

