Benevento-Trapani i convocati di Auteri | quattro assenti

Sono 25 i giallorossi convocati da mister Gaetano Auteri per la gara di domani al "Ciro Vigorito" contro il Trapani (ore 15). Come era successo a Picerno, non fanno parte della lista gli infortunati Esposito, Simonetti, Viscardi e il lungodegente Nardi. PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi. DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena. CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras. ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Lamesta, Manconi, Salvemini, Tumminello, Della Morte, Mignani.

In questa notizia si parla di: benevento - trapani

