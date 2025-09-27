Benevento-Trapani i convocati di Auteri | quattro assenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono  25 i giallorossi convocati da mister Gaetano Auteri per la gara di domani al “Ciro Vigorito” contro il Trapani (ore 15). Come era successo a Picerno, non fanno parte della lista gli infortunati Esposito, Simonetti, Viscardi  e il lungodegente  Nardi.  PORTIERI:  Russo, Suppa, Vannucchi. DIFENSORI:  Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena. CENTROCAMPISTI:  Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras. ATTACCANTI:  Cantisani, Carfora, Lamesta, Manconi, Salvemini, Tumminello, Della Morte, Mignani.  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

