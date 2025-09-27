Benevento Primavera primo ko a La Spezia | avvio shock poi non basta la rete di Giugliano

Tempo di lettura: 2 minuti Primo ko stagionale per il Benevento Primavera superato 3-1 fuori casa dallo  Spezia. Gara subito in salita per i giallorossini sotto 2-0 dopo appena sette minuti per le reti di Marchini (assist di Insignito) e Lontani, questa volta su una palla perfetta di Conte. La gara, poi, va avanti sui binari di un sostanziale equilibrio con il Benevento che si rifà sotto con il 2-1 di Giugliano al 29? direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa i giallorossi manovrano con grande ordine e vanno vicinissimi al pareggio con Soprano, ma a venti minuti dal triplice fischio è Insignito a chiudere di fatti i conti con il definitivo 3-1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

