Bene le infrastrutture ma non basta | servono incentivi economici per l’uso di bici

Pordenonetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chiediamo l'istituzione di premialità economiche per incentivare gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola all'interno del territorio comunale". La proposta è del consigliere comunale Alessandro Genovesi. Il segretario cittadino del Pd di Pordenone ha segnalato “l’assenza nelle linee. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bene - infrastrutture

Aeroporto, il sindaco Pisani: “Bene l'inserimento del Cilento, ma ora servono le infrastrutture”

Cerca Video su questo argomento: Bene Infrastrutture Basta Servono