Bene le infrastrutture ma non basta | servono incentivi economici per l’uso delle biciclette
“Chiediamo l'istituzione di premialità economiche per incentivare gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola all'interno del territorio comunale". La proposta è del consigliere comunale Alessandro Genovesi. Il segretario cittadino del Pd di Pordenone ha segnalato “l’assenza nelle linee. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: bene - infrastrutture
Aeroporto, il sindaco Pisani: “Bene l'inserimento del Cilento, ma ora servono le infrastrutture”
"Bene le infrastrutture, ma non basta: servono incentivi economici per l’uso di bici"
La viabilità è un bene prezioso, l’Italia ha bisogno di infrastrutture e strade che funzionino. Con fatti concreti @matteosalvinimi e la @LegaSalvini tracciano la strada giusta, mentre le sinistre si perdono in chiacchiere e demagogia. - X Vai su X
Come stanno le ciclabili e le infrastrutture per la mobilità sostenibile di Desio? Abbastanza bene, se consideriamo che Desio ha 3 bike smile. Ma noi cerchiamo le magagne e le evidenziamo, per stimolare al miglioramento. Eccone una: l'ingresso sulla ciclabil - facebook.com Vai su Facebook