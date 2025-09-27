Belotti si scontra con Martinez infortunio durissimo per il Gallo | si teme un problema al ginocchio
Andrea Belotti cade male a terra nell'area di rigore dell'Inter, infortunio per il Gallo e cambio prima dell'intervalo: si teme un problema al ginocchio per l'attaccante del Cagliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
BELOTTI SI PRESENTA: "SONO QUI
Pisacane a Lecce con un Cagliari d'attacco? Un altro scontro diretto dopo quello vinto contro il Parma. Squadra in fiducia, l'allenatore può confermare il tridente Gaetano-Esposito-Belotti https://rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/09/pisacane-a-lecce-con-un-c - X Vai su X
Cagliari-Inter 0-1 al 45': Lautaro Martínez in gol, Belotti infortunato - Segna il "solito" Lautaro Martínez e poco prima dell'intervallo Belotti è costretto a uscire per infortunio. Scrive unionesarda.it
