Belmonte e la capsula del tempo | sarà riaperta solo tra 75 anni
Ieri mattina di fronte all’ex scuola elementare presso Largo Baglioni di Belmonte Piceno è stata deposta a terra una capsula del tempo, sarà riaperta fra 75 anni. Un progetto che l’Amministrazione cullava da qualche anno, ma che ieri mattina si è concretizzato di fronte agli alunni e insegnanti della scuola dell’Infanzia di Belmonte Piceno. Presenti anche il vice sindaco Danilo Pallotti e i tecnici del comune, che prima hanno predisposto all’interno di appositi vasetti di vetro e metallo a tenuta stagna il materiale raccolto, che poi è stato deposto con cura all’interno della capsula che poi è sigillata e sopra una pietra con la scritta: ‘Capsula del tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
