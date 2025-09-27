Bellini gela il Perugia e regala tre punti d' oro alla Pianese | 0-1

Perugia, 27 settembre 2025 – Notte fonda per il Perugia: un’ordinata Pianese passa al ‘Renato Curi’ di Perugia capitalizzando il gol di Bellini a inizio ripresa. Poi però più pericolosi i senesi, che i padroni di casa, che ci hanno provato senza però mai trovare lo spunto giusto. Prime fasi di studio con le due squadre che cercano di rendersi pericolose sfruttando il palleggio. Il primo tiro in porta arriva al 15’ con Montevago che impatta di testa sul traversone di Giraudo, ma Filippis blocca. Al 23’ ci prova Tumbarello con una conclusione da 25 metri, facile preda ancora per Filippis. L’occasione più grande del primo tempo capita al 33’ sui piedi di Bellini: l’attaccante è bravo a sfruttare l’imbucata di Simeoni ed entrare in area di rigore, ma il tiro termina di poco a lato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bellini gela il Perugia e regala tre punti d'oro alla Pianese: 0-1

La sfida nel primo tempo è stata equilibrata, nella ripresa però i biancorossi non sono riusciti ad essere molto pericolosi