Bellezza innovazione e musica | la triade viva della leadership a Ravello

Parlare con Maurizio Pietrantonio, Direttore Generale della Fondazione Ravello dal 2015, significa incontrare un uomo che ha fatto della musica e della cultura non solo un mestiere, ma una vocazione. «Ho iniziato con il violino – racconta – e la musica mi ha insegnato la disciplina, l'ascolto e il rispetto dei tempi. Sono le stesse qualità che oggi cerco di portare nella gestione di una realtà complessa come Ravello». La sua carriera, maturata nei grandi teatri italiani, lo ha visto affrontare sfide difficili, come il risanamento del Teatro Lirico di Cagliari, ma sempre con la convinzione che l'arte sia, prima di tutto, una responsabilità verso la comunità.