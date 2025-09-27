Bella Hadid sta meglio | dimessa dall' ospedale dopo la Malattia di Lyme

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La modella fotografata per le vie di Parigi. Presto potrà tornare a passerelle e campagne pubblicitarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bella hadid sta meglio dimessa dall ospedale dopo la malattia di lyme

© Gazzetta.it - Bella Hadid sta meglio: dimessa dall'ospedale dopo la Malattia di Lyme

In questa notizia si parla di: bella - hadid

Perché siamo così obsessed dal velvet blonde di Bella Hadid

I segreti di stile di Bella Hadid che puoi adottare facilmente

Bella Hadid il look cottagecore (low cost) da replicare quest’estate

bella hadid sta meglioBella Hadid e la malattia di Lyme: «Scusate se sparisco sempre». Le foto dall'ospedale, senza perdere la speranza - Sembra che la malattia di Lyme di cui soffre Bella Hadid sia peggiorata, costringendo la modella a tornare in ospedale. Secondo vogue.it

bella hadid sta meglioBella Hadid ricoverata in ospedale: come sta e cos’ha la modella - Le foto dall’ospedale di Bella Hadid commuovono i fan: la modella affronta la malattia di Lyme con il supporto della famiglia e messaggi pieni d’affetto da parte di chi la segue ... Segnala 105.net

Cerca Video su questo argomento: Bella Hadid Sta Meglio