Belén Rodríguez incontra i fan a Roma: un evento all’insegna di emozioni e vicinanza. L’attesa è finita: Belén Rodríguez torna nella Capitale per un appuntamento speciale con i suoi fan. La showgirl argentina, da anni protagonista della scena televisiva e amatissima dal pubblico italiano, ha scelto Roma come cornice per un incontro che promette calore, sorrisi e momenti indimenticabili. Leggi anche La decisione di Mirko Brunetti e Silvia: spunta il motivo L’evento, previsto per il 2 ottobre presso la Rinascente non sarà una semplice apparizione mondana. Belén ha voluto che l’incontro assumesse un carattere più intimo e diretto: non ci saranno solo selfie e autografi, ma anche spazio per dialoghi e racconti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Belén Rodríguez a Roma: i dettagli per partecipare al Meet&Greet