Beijing Sinner vola ai quarti | la strada verso la finale

Jannik Sinner conquista un posto per i quarti di finale a Beijing 2025: ecco i possibili sfidanti fino alla finale. Dopo la doppia delusione rimediata tra Cincinnati e New York, Jannik Sinner vuole tornare a vincere. L’oramai ex numero uno al mondo ha perso due finali contro Carlos Alcaraz, che ha meritato la prima posizione nella classifica generale. L’altoatesino si sta rimettendo in mostra in Cina, con l’obiettivo di arrivare in finale e vincere questo ATP 500. Dopo aver battuto Cilic al primo turno, Sinner ha avuto la meglio anche con Atmane, ma non senza difficoltà. Nel frattempo, nonostante i problemi alla caviglia, Carlos Alcaraz ha superato gli ottavi di finale a nell’ATP 500 di Tokyo battendo Zizou Bergs in due set. 🔗 Leggi su Sportface.it
