Bed Rotting | significato rischi e benefici del restare ore a letto

Letteralmente significa "marcire a letto" e può fare anche bene, occasionalmente. Ma non deve diventare un'abitudine.

In questa notizia si parla di: rotting - significato

BED ROTTING: un nuovo rischio silenzioso per i nostri ragazzi Ne avete mai sentito parlare? Si chiama bed rotting e no, non ha nulla a che fare con il riposo. È un'abitudine sempre più diffusa tra adolescenti e studenti: restare ore a letto, svegli, a scrollare

bed rotting, nascita del fenomeno social - Per alcuni è una forma di automedicazione, utile a combattere stress e burnout; ma per altri rischia di diventare un'evasione dalla realtà, un modo per procrastinare impegni e responsabilità. Riporta gazzetta.it

Il fenomeno del "Bed Rotting" - Tra tutela della salute, responsabilità delle piattaforme digitali e protezione dei minori Il progresso tecnologico e la diffusione dei social network hanno profondamente inciso sulle abitudini di vit ... studiocataldi.it scrive