Beccato con droga e pistola a salve | 21enne spedito ai domiciliari

Casertanews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresti domiciliari per D.C., 21enne di Casal di Principe, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per spaccio di droga. Lo ha deciso il gip Ilaria Giuliano del tribunale di Napoli Nord che, accogliendo l’istanza del difensore del giovane, l’avvocato Mirella Baldascino, ha revocato il carcere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

