Beccato con droga e pistola a salve | 21enne spedito ai domiciliari
Arresti domiciliari per D.C., 21enne di Casal di Principe, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per spaccio di droga. Lo ha deciso il gip Ilaria Giuliano del tribunale di Napoli Nord che, accogliendo l’istanza del difensore del giovane, l’avvocato Mirella Baldascino, ha revocato il carcere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: beccato - droga
Pomezia, beccato con la droga si scaglia contro i carabinieri per tentare la fuga
Beccato con la droga nel bar in piazza: fuga disperata tra le auto, ragazzo arrestato
Hashish nascosto tra i giocattoli: “corriere” della droga beccato sulla Roma-Civitavecchia
Beccato mentre si avvicina a un’auto per consegnare droga: arrestato 19enne #arresto #auto #dosi #droga #spaccio #stupefacente Vai su Facebook
Beccato con 70 chili di droga e due pistole in casa: 35enne di Vibo arrestato a Roma - X Vai su X
Pusher con droga e pistole a salve, arrestati nel Napoletano - Arrestati dai carabinieri due pusher a Boscoreale, in provincia di Napoli: erano in possesso anche pistole a salve senza tappo rosso. Scrive ansa.it
Denunciato vigilante con coltello, pistola a salve e droga - I clienti chiamano la polizia di Stato dopo una lite con un 40enne addetto alla vigilanza in un supermercato. Secondo ansa.it