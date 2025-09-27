Beautiful Anticipazioni Americane | È ufficiale Deke è figlio di Deacon! Ecco la sua storia

Comingsoon.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficiale! Il nuovo personaggio, omosessuale, di Beautiful è figlio di Deacon Sharpe. Ecco cosa sta succedendo negli episodi americani della Soap, presto su Canale5, e chi è Deke Sharpe. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

