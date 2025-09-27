Beatrice Venezi alla Fenice? Finalmente un motivo per guardare l’opera senza addormentarsi

Dopo 11 anni di silenzio, la Fenice risorge con una bionda: curriculum scarno, ma fotogenia abbondante Chi se ne frega se non è la reincarnazione di Bernstein? Al Teatro La Fenice di Venezia è arrivata Beatrice Venezi, nuova ragione per fingere interesse verso la musica classica. Dopo anni di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Beatrice Venezi alla Fenice? Finalmente un motivo per guardare l’opera senza addormentarsi

Chi è Beatrice Venezi e perché la sua nomina alla Fenice ha diviso l'intero teatro - La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale della Fenice ha scatenato una rivolta interna: orchestra e lavoratori chiedono la revoca. Si legge su alfemminile.com

Beatrice Venezi nominata direttrice del Teatro La Fenice, rivolta di 300 lavoratori: «Curriculum non all'altezza». Chi è la musicista (figlia di un ex dirigente di Forza Nuova) - I lavoratori del Teatro della Fenice, in accordo con i 90 professori d'orchestra che giovedì si erano già espressi con durezza, hanno votato all'unanimità la ... Riporta ilmessaggero.it