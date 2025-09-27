Bayern Furious su Nick Woltemade Newcastle Transfer

Sito inglese: Nick Woltemade celebra con i suoi compagni di squadra del Newcastle (foto di Matt McNultyGetty Images) Il Bayern Monaco era presumibilmente furioso con la saga di trasferimento estiva di Nick Woltemade mentre alla fine hanno perso la sua firma al Newcastle United. Il talentuoso giovane internazionale tedesco ha finito per trasferirsi a St James ‘Park, dando a Eddie Howe un sostituto ideale per la partenza Alexander Isak. Tuttavia, ha cercato un po ‘di tempo come Woltide potrebbe invece trasferirsi in Bayern, e sembra che i giganti bavaresi infurino ancora come si è svolto. Questo è secondo il giornalista Danny Kelly sulla vista dal podcast di Lane, mentre spiegava che Woltemade probabilmente scelse di non andare in Bayern a causa della presenza di Harry Kane davanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com