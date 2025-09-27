Bayern Furious su Nick Woltemade Newcastle Transfer
Sito inglese: Nick Woltemade celebra con i suoi compagni di squadra del Newcastle (foto di Matt McNultyGetty Images) Il Bayern Monaco era presumibilmente furioso con la saga di trasferimento estiva di Nick Woltemade mentre alla fine hanno perso la sua firma al Newcastle United. Il talentuoso giovane internazionale tedesco ha finito per trasferirsi a St James ‘Park, dando a Eddie Howe un sostituto ideale per la partenza Alexander Isak. Tuttavia, ha cercato un po ‘di tempo come Woltide potrebbe invece trasferirsi in Bayern, e sembra che i giganti bavaresi infurino ancora come si è svolto. Questo è secondo il giornalista Danny Kelly sulla vista dal podcast di Lane, mentre spiegava che Woltemade probabilmente scelse di non andare in Bayern a causa della presenza di Harry Kane davanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: bayern - furious
Nicolas Jackson ha lasciato Furious mentre il Chelsea cerca di annullare il prestito del Bayern Monaco
Bayern-Park - facebook.com Vai su Facebook
Club 'furious' over summer Newcastle United transfer saga, claims journalist - Bayern Munich were supposedly furious with the Nick Woltemade summer transfer saga as they ultimately missed out on his signature to Newcastle United. Secondo msn.com
Julian Nagelsmann reveals warning he gave Nick Woltemade about Bayern Munich transfer as 'unfortunate' public saga dragged on before Newcastle switch - Nagelsmann has always insisted that he wants his players to get plenty of minutes on the pitch, no matter where they play. Si legge su uk.sports.yahoo.com