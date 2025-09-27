Battipaglia consiglio comunale sulla vertenza Cooper Standard | Pronti allo sciopero generale

Si è tenuto oggi a Battipaglia, davanti ai cancelli dello stabilimento Cooper Standard, il consiglio comunale monotematico convocato per discutere della vertenza che coinvolge circa 400 lavoratori in sciopero da oltre 15 giorni. “Pronti allo sciopero generale dell’intera Piana del Sele se non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

