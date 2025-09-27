Battipaglia consiglio comunale sulla vertenza Cooper Standard | Pronti allo sciopero generale
Si è tenuto oggi a Battipaglia, davanti ai cancelli dello stabilimento Cooper Standard, il consiglio comunale monotematico convocato per discutere della vertenza che coinvolge circa 400 lavoratori in sciopero da oltre 15 giorni. “Pronti allo sciopero generale dell’intera Piana del Sele se non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: battipaglia - consiglio
Presunti abusi edilizi, il Consiglio di Stato annulla la multa del Comune di Battipaglia
Battipaglia, sabato consiglio comunale davanti ai cancelli della Cooper Standard
SUD TV. . Domani pomeriggio, alle 15:30, si terrà a Battipaglia una seduta monotematica del Consiglio comunale davanti ai cancelli della Cooper Standard. All’incontro sono attesi anche i sindaci dei comuni limitrofi, uniti per tentare di scongiurare la perdita d - facebook.com Vai su Facebook
Battipaglia, sabato consiglio comunale davanti ai cancelli della Cooper Standard https://salernotoday.it/politica/consiglio-comunale-cooper-standard-battipaglia.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/2561755679873/img_8650.jpeg - X Vai su X
Stato di agitazione alla Cooper standard: la Piana del Sele si mobilita, a rischio centinaia di posti di lavoro - "La vertenza Cooper Standard non è un semplice caso aziendale, ma un segnale grave del fallimento di una politica industriale incapace di tutelare il lavoro locale, soprattutto nel Mezzogiorno", così ... Da infocilento.it
Battipaglia, vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: «No allo smantellamento di Battipaglia» - Proseguono senza sosta le iniziative di mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Cooper Standard Battipaglia, mentre resta aperta la vertenza con ... msn.com scrive