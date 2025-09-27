Battaglia Terme coltivava marijuana in casa | denunciato 54enne
Aveva trasformato il giardino di casa in una piccola serra illegale. I Carabinieri di Battaglia Terme hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 54 anni, residente nella zona termale, ritenuto responsabile – in base all’ipotesi accusatoria – di produzione e detenzione illecita di sostanze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
battaglia - terme
