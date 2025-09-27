Bastoni a Sky Sport | Orgoglioso dei ragazzi gruppo sano Fiducia in noi stessi Esposito un giovane importante

di Paolo Moramarco Bastoni a Sky Sport, le parole del difensore dell’Inter dopo il 2-0 sul Cagliari tra fiducia, lotta scudetto e giovani italiani. Al termine di Cagliari-Inter 0-2, successo che ha rilanciato i nerazzurri in campionato, Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999 e leader della retroguardia interista, si è fermato ai microfoni di Sky Sport insieme a Lautaro Martinez per commentare la prestazione della squadra di Cristian Chivu. SULLA PARTITA – «L’atteggiamento c’è sempre stato, lo dissi anche dopo i quattro gol presi dalla Juve dopo la miglior prestazione fatta a Torino negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni a Sky Sport: «Orgoglioso dei ragazzi, gruppo sano. Fiducia in noi stessi, Esposito un giovane importante»

