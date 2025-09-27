Bastoni a Dazn | Troppe critiche nei nostri confronti ma ormai ci siamo abituati Con i giovani come Pio bisogna essere sensibili Noi più anziani abbiamo un compito
Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha commentato così il successo ottenuto in campionato contro il Cagliari. Al termine di Cagliari-Inter, valida per il quinto turno di Serie A, Alessandro Bastoni è stato premiato come migliore in campo. Il difensore azzurro, classe 1999, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri soffermandosi sia sulle critiche ricevute dal gruppo sia sul debutto con gol in Serie A del giovane Pio Esposito. Bastoni ha spiegato come la squadra sia ormai abituata a ricevere osservazioni esterne spesso eccessive, ma ha ribadito che lo spogliatoio resta compatto e consapevole dei propri valori. 🔗 Leggi su Internews24.com
