Basta Complicità | Appello all’Italia per fermare l’esportazione di armi in Israele

Arci Avellino aderisce e prenderà parte alla mobilitazione indetta dal Global Movement to Gaza Sannio in programma per il prossimo 29 settembre alle ore 13.00 davanti allo stabilimento di Leonardo S.p.A.Leonardo S.p.A. e la vendita di armi allo Stato israelianoLeonardo S.p.A., partecipata dallo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

#Corteo per #Gaza anche a #Formia: "Basta con il genocidio e la complicità!" Vai su Facebook

Di fronte all’orrore di #Gaza basta parole vuote, il governo italiano non si barcameni tra ipocrisia, ignavia, complicità con il governo criminale di Israele. Alla #GlobalSumudFlotilla sia garantita protezione diplomatica #Start @SkyTG24 #Avs - X Vai su X

“Adesso basta!”: la sindaca Carnevali e la Giunta aderiscono all’appello per fermare il genocidio a Gaza - ” promosso dalla Sindaca di Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi, per quanto riguarda la drammatica situazione di ... Secondo bergamonews.it

“Basta”, la festa del Fatto si apre con il flash mob per Gaza. L’appello di Travaglio e Monteverdi: “Stop armi a Israele” - Con l’appello e il grido “Basta“, nel corso di un flash mob per Gaza, urlato e ripetuto sul palco, così come dai lettori del Fatto Quotidiano e attivisti presenti, si è aperta a Roma la festa del ... Da ilfattoquotidiano.it