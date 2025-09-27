Basta ai trafficanti di grano la manifestazione di Coldiretti in varie città le immagini – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Coldiretti mobilita migliaia di agricoltori da Nord a Sud, con presidi da Bari a Palermo, Firenze, Cagliari e Rovigo il 26 settembre per denunciare speculazioni sul grano che fanno crollare i prezzi sotto i costi di produzione, mettendo a rischio 130mila aziende e 1,2 milioni di ettari. Courtesy: Coldiretti Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: basta - trafficanti
Coldiretti, 8mila agricoltori in piazza: «Basta trafficanti del grano, in Puglia 38mila imprese a rischio»
Coldiretti, 8mila agricoltori in piazza: «Basta trafficanti del grano, in Puglia 38mila imprese a rischio»
Coldiretti porta 20mila persone in piazza per dire basta «ai trafficanti di grano»
Sono oltre 8mila (secondo Coldiretti Puglia) gli agricoltori scesi in piazza a Bari per dire «basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre pi - facebook.com Vai su Facebook
Firenze l'urlo degli agricoltori: “Basta trafficanti di grano, lavoriamo in perdita, così chiudiamo" - X Vai su X
"Basta ai trafficanti di grano", la manifestazione di Coldiretti in varie città, le immagini - (Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Coldiretti mobilita migliaia di agricoltori da Nord a Sud, con presidi da Bari a Palermo, Firenze, Cagliari e Rovigo il 26 settembre per denunciare speculazioni ... Riporta quotidiano.net
Coldiretti Puglia, in piazza a Bari 8mila agricoltori del grano - Gli agricoltori sono scesi in piazza a Bari, e in altre città in tutta Italia, per dire basta «ai trafficanti di grano» ... Come scrive quotidianodelsud.it