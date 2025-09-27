Basta ai trafficanti di grano la manifestazione di Coldiretti in varie città le immagini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Coldiretti mobilita migliaia di agricoltori da Nord a Sud, con presidi da Bari a Palermo, Firenze, Cagliari e Rovigo il 26 settembre per denunciare speculazioni sul grano che fanno crollare i prezzi sotto i costi di produzione, mettendo a rischio 130mila aziende e 1,2 milioni di ettari. Courtesy: Coldiretti Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online