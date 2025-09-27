Basket volti noti e facce nuove per la Pallacanestro Femminile Pisa in serie C

Pisa, 27 settembre 2025 – Ad un mese dall’avvio del campionato di serie C, la Pallacanestro Femminile Pisa si dimostra compagine che va in continuità, con due innesti di categoria.. LA FORMULA - Il campionato di serie C prevede la disputa di un girone a 11 squadre, insieme ad Altopascio, Pontedera, Montecatini, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, PF Firenze, Baloncesto Firenze, Chimenti Livorno e Virtus Siena. Al termine della regular season, le squadre classificate ai primi quattro posti saranno ammesse ai play-off per una promozione in serie B, mentre le ultime quattro prenderanno parte ai play-out per una retrocessione in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

