Basket Trento lotta ma cede a Brescia | Germani in semifinale di Supercoppa?

Trentotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trento ha sognato, eccome. Per oltre venti minuti la Dolomiti Energia ha tenuto in mano il filo del match, trascinata dal pubblico del PalaTrento e dalla verve di Battle e Mawugbe. Poi, però, la Germani Brescia ha imposto la sua esperienza e il suo talento, ribaltando un incontro che sembrava. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

