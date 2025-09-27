Basket Supercoppa | Milano piega la Virtus all' overtime e va in finale

Milano, 27 settembre 2025 – Sarà un derby lombardo a stabilire la vincitrice della Supercoppa italiana di basket 2025. Dopo la Germani Brescia, infatti, anche l’EA7 Emporio Armani Milano ha staccato un pass per la finale in programma domani alle ore 18 (diretta su LBATV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e in chiaro su Cielo) battendo 93-86 la Virtus Olidata Bologna al termine di un overtime. Un successo maturato al termine di una gara combattutissima, che i bianconeri hanno sì a lungo condotto, ma senza mai andare oltre il +9 di vantaggio. L’EA7 dal canto suo ha avuto il grande merito di non mollare mai la presa sul match, neanche quando i felsinei sembravano ad un passo dal successo, sulla tripla del +3 di Carsen Edwards (miglior realizzatore bianconero con 21 punti) a 12” dalla terza sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Supercoppa: Milano piega la Virtus all'overtime e va in finale

In questa notizia si parla di: basket - supercoppa

