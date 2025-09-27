Basket Supercoppa Italiana 2025 diretta Sky Sport e NOW | Trento Brescia Bologna Milano LIVE su Cielo

IL GRANDE BASKET DI SKY SPORT Da sabato 27 settembre, su Sky e NOW NELLA CASA DELLO SPORT DI SKYPARTE LA STAGIONE DEL BASKET ITALIANOCON LA SUPERCOPPA 2025 OGGI LE SEMIFINALI TRENTO-BRESCIAore 18, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo VIRTUS BOLOGNA-MILANOore 20.45, Sky Sport Basket e Cielo DOMENICA LA FINALE Alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo NELLA SQUADRA DI SKY SPO. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Basket Supercoppa Italiana 2025 diretta Sky Sport e NOW: Trento, Brescia, Bologna, Milano LIVE su Cielo

In questa notizia si parla di: basket - supercoppa

Basket, Dole Rimini aspetta la Supercoppa di Ravenna: in semifinale sarà sfida alla Fortitudo Bologna

Basket, Final Four di Supercoppa a Ravenna: apre la sfida tra Forlì e Cividale

Basket, la Supercoppa si gioca a Ravenna: al Pala De Andrè le star della pallacanestro nazionale

Basket, la Supercoppa Italiana è su Sky con la novità Belinelli #SkySport #Basket #SkyBasket - X Vai su X

Nel weekend a Schio vanno in scena le Final Four di Supercoppa Italiana Tornano le interviste di Lupebasket Tv: a presentare il primo appuntamento ufficiale della stagione delle Lupe è il coach Giuseppe Piazza! - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Trento-Brescia, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: prima semifinale incerta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale della ... Riporta oasport.it

Basket, via alla Supercoppa Italiana: squadre, format e calendario partite - Si parte dalla Supercoppa Italiana, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre all’Unipol Forum di Assago e in dirett ... Come scrive sport.sky.it