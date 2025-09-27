Basket Milano e Bologna danno subito spettacolo L’Olimpia vince al supplementare ed è in finale di Supercoppa
Il primo scontro stagionale tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna regala subito spettacolo. Nella seconda semifinale della Supercoppa 2025, Milano vince dopo un tempo supplementare per 93-86 al termine di una partita pazzesca. L’Olimpia è così la seconda finalista e raggiunge la Germani Brescia con cui domani si giocherà il titolo in finale. L’eroe di Milano è Quinn Ellis che ha segnato la tripla del clamoroso pareggio allo scadere. Sono 9 punti alla fine per l’ex Trento, ma in casa Olimpia è trascinante Shavon Shields, che mette a referto 23 punti. Importante anche il contributo di Zach LeDay con 18 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
basket - milano
