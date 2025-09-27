Basket la IES Pisa si avvicina ai nastri di partenza nel torneo di Divisione Regionale 2
Pisa, 26 settembre 2025 – Ad un mese dall’avvio della preparazione, iniziata sotto la guida della preparatrice atletica Federica Mariotti, quando mancano due settimane all’esordio nel campionato di Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa si presenta al via della stagione con una squadra competitiva, sostanzialmente ereditata dall’organico 2024-25, con alcuni significativi innesti, sotto la supervisione tecnica di coach Paolo Campani, che rappresenta da sempre la continuità tecnica nella società pisana.. LA FORMULA – Il campionato di Divisione Regionale 2 comprende quattro gironi: nel girone D sono inserite le pisane GMV, Dream e IES, insieme a Grosseto, Volterra, Rosignano, Liburnia Livorno, Argentario, Ponsacco, US Livorno, Etrusca S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - pisa
Basket, conferme e novità nel nuovo CUS Pisa di Stefano Dari
BASKET: IL CALENDario. Derby all’ottava tra Legends e Cmc. Il via con Chimenti e Cus Pisa
Basket, ultima settimana di ferie per il nuovo CUS Pisa di Stefano Dari
https://sport.quotidiano.net/locale/basket/basket-vince-la-ies-pisa-nel-derby-di-divisione-regionale-2-con-us-livorno-f8defe5b - facebook.com Vai su Facebook
Basket, tra poco al via il giovane Dream Basket Pisa, in Divisione Regionale 2 - La squadra pisana, nata dall’under 19 della scorsa stagione, integrata con giocatori di categoria, parte con l’obiettivo salvezza ... msn.com scrive