basket esordio positivo per la cis service raffica di emozioni nel memorial borzacca

Esordio stagionale de La Cisa Service Basket Pontremoli tra le mura amiche, in occasione del quadrangolare dalle tinte forti che ha riservato non poche emozioni e dedicato a “Marcello Borzacca“. Nutrita la presenza dei supporter sulle tribune del ‘PalaBorzacca’ per assistere, dopo il “letargo estivo“, all’esordio stagionale dei propri beniamini e conoscere i nuovi arrivi dopo la partenza annunciata di Rocchi. I pontremolesi sono stati i primi ad aprire le danze nello scontro contro la forte compagine emiliana del Parma Basket Project: scontro impari che ha evidenziato il ritardo di preparazione dei gialloblù ma anche una differenza di forze nel campo: vittoria facile per i parmigiani per 45-89. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La squadra allenata da Novelli è stata battuta in finale dalla Valtarese per 65 a 63.

