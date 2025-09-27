Basket - Divisione Regionale 2 Ravenna e Faenza in due gironi diversi

Inizia con un colpo di scena la stagione di Divisione Regionale 2, il vecchio campionato di Promozione. Il Comitato Regionale ha diviso le cugine ravennati, mettendo il Faenza Futura nel girone E con le bolognesi e il Basket Club Russi e la Compagnia dell’Albero Ravenna nell’F con le formazioni forlivesi, riminesi e sammarinesi. Un ‘taglio’ che non era previsto e che non si vedeva da anni, ma che soprattutto fa perdere al campionato sfide sentite. Il Faenza Futura avrà come avversarie le bolognesi Pontevecchio, San Mamolo, PGS Bellaria, Pianoro e Libertas San Felice, il Faro Argenta, la Grifo Imola, il Guelfo Basket, la Cestistica Argenta, Medicina, l’In Fieri San Lazzaro e la Scuola Basket Ozzano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

