È la Germani Brescia la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025. Al Forum di Milano, la Leonessa, vice-campione d’Italia, è riuscita nel penultimo atto a superare l’ Aquila Dolomiti Trento con il punteggio di 75-88. Match molto equilibrato deciso da un Jason Burnell da 21 punti, assistito da un Maurice Ndour con 6 rimbalzi e 17 punti. I lombardi attendono ora la vincente di Virtus Bologna-Olimpia Milano per giocarsi il primo trofeo della stagione. Brescia parte forte con un parziale di 7-0 consolidato dalla tripla di Della Valle. Trento si iscrive alla partita con la tripla di Battle, trova il ritmo giusto e con i 5 punti consecutivi di Bayehe si porta sul -2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Brescia batte Trento ed è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025