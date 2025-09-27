Basket B interregionale ore 21 Baskérs stasera lo storico esordio a Pesaro

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025

Ripartono per una nuova avventura i neopromossi Chemifarma Baskérs Forlimpopoli che stasera alle 21 saranno di scena a Pesaro per affrontare i padroni di casa del Bramante nella prima giornata del campionato di serie B Interregionale. I fratelli Brighi (nella foto, Lorenzo) e compagni, dopo l’irripetibile promozione senza sconfitte conquistata nella passata stagione, si confronterà quest’anno con un torneo impegnativo, sia dal punto di vista tecnico che logistico, in un girone che si snoda lungo la dorsale adriatica dalla Romagna fino alla Puglia. E l’esordio sarà tutt’altro che semplice: il Bramante è una squadra solida, reduce già da diverse stagioni in categoria, che punta molto sulla continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

