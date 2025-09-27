Basket al via la Supercoppa | orari e dove vedere le gare Spicca la sfida Bologna-Milano

Milano, 26 settembre 2025 – Il conto alla rovescia è terminato: quest’oggi inizia ufficialmente la stagione 20252026 della pallacanestro italiana, che sarà tenuta a battesimo dalla Supercoppa, che si disputerà all’Unipol Forum di Assago. Anche quest’anno la competizione si giocherà con il format a quattro squadre e si partirà con la sfida delle ore 18 (diretta su LBATV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo) tra la Dolomiti Energia Trento, vincitrice della Coppa Italia, e la Germani Brescia, finalista per lo scudetto. I bianconeri trentini si presentano ai blocchi di partenza della Supercoppa con un roster completamente rinnovato, a cominciare dalla panchina, che è stata affidata a coach Massimo Cancellieri, di ritorno in Italia dopo l’esperienza al Paok Salonicco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, al via la Supercoppa: orari e dove vedere le gare. Spicca la sfida Bologna-Milano

