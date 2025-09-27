Baseball un’Italia gagliarda si arrende in finale alla miglior qualità del bullpen dell’Olanda
Titolo europeo numero 25 per l’Olanda (Paesi Bassi) nel baseball. Al termine di una finale praticamente sempre guidata, ma pur tuttavia ricchissima di incertezza, il team orange batte l’Italia per 5-6 nell’ultimo atto. Non si ripete il colpo di Rotterdam del 2012, ma rimane comunque un segnale importante, quello dato dalla squadra del manager Francisco Cervelli: il ritorno praticamente immediato ad alti livelli e la capacità di mettere più che mai in difficoltà una squadra oltretutto con la possibilità di avere dietro il pubblico amico. L’Italia parte con Matteo Bocchi quale lanciatore, ma sono gli olandesi a passare subito in vantaggio con due singoli-punto di Clementina e di Profar, che fanno subito esultare il pubblico di Rotterdam. 🔗 Leggi su Oasport.it
