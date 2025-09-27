La Cechia conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2025 di baseball, rassegna attualmente in scena a Rotterdam, in Olanda. Match perfetto quello giocato dalla compagine blu, rossa e bianca, che ha dettato i tempi lungo i nove inning mettendo a referto nove valide contro le sei delle furie rosse. Subito frizzante l’avvio tra le due formazioni, con i cechi che passano in vantaggio grazie ad un fuoricampo messo a referto da Escala, preludio però della contro risposta di matrice iberica, arrivata con un singolo da due di Gabriel Lino. Basta però una ripresa di assestamento e la Cechia mette di nuovo il muso davanti sfruttando il doppio a sinistra di Martin Cervenka che ha manda a segno Mensik ed Escala. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: la Cechia domina la finalina ai Campionati Europei e ottiene il bronzo. Spagna sconfitta