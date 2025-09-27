Baseball | la Cechia domina la finalina agli Europei e ottiene il bronzo Spagna sconfitta
La Cechia conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2025 di baseball, rassegna attualmente in scena a Rotterdam, in Olanda. Match perfetto quello giocato dalla compagine blu, rossa e bianca, che ha dettato i tempi lungo i nove inning mettendo a referto nove valide contro le sei delle furie rosse. Subito frizzante l’avvio tra le due formazioni, con i cechi che passano in vantaggio grazie ad un fuoricampo messo a referto da Escala, preludio però della contro risposta di matrice iberica, arrivata con un singolo da due di Gabriel Lino. Basta però una ripresa di assestamento e la Cechia mette di nuovo il muso davanti sfruttando il doppio a sinistra di Martin Cervenka che ha manda a segno Mensik ed Escala. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: baseball - cechia
Baseball, Italia battuta dalla Cechia in semifinale agli Europei Under 23
Italia rimontata dalla Cechia nell’ultima partita dell’Italian Baseball Week
Dove vedere in tv Italia-Cechia, Europei baseball 2025: orario semifinale, programma, streaming
L'Italia torna in finale agli Europei di Baseball! Dopo ben sei anni di attesa, l'Italia è di nuovo in finale agli Europei di baseball! Un trionfo storico per gli azzurri, che hanno battuto con grinta la Cechia nella semifinale dell'edizione 2025, conquistando così Vai su Facebook
L'Italia si riprende la finale degli Europei di baseball! Azzurri vittoriosi sulla Cechia, a Rotterdam il cielo si fa sempre più azzurro - X Vai su X
Baseball: la Cechia domina la finalina ai Campionati Europei e ottiene il bronzo. Spagna sconfitta - La Cechia conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2025 di baseball, rassegna attualmente in scena a Rotterdam, in Olanda. Secondo oasport.it