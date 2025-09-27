Base per l’elisoccorso Via libera dalla Regione
Arriva il semaforo verde dalla giunta regionale alla convenzione con l’Aeronautica militare – 46° Brigata Aerea e l’Agenzia del Demanio, per la realizzazione della nuova base e l’attivazione del servizio di elisoccorso presso la base militare di Luni. La convenzione (della durata di 12 anni, in modifica al previsto 6+6 con rinnovo automatico), stabilisce che l’amministrazione della Difesa concede a Regione Liguria a titolo gratuito l’utilizzo ad uso esclusivo di un’area demaniale di oltre 14mila metri quadrati per lo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria di elisoccorso (base Hems – Helicopter Emergency Medical Service). 🔗 Leggi su Lanazione.it
La saga dell’elisoccorso: "Passo avanti decisivo per la base a Sarzana"
