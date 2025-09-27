Bari Sampdoria, tutto pronto per la sfida salvezza al San Nicola: i due allenatori, Donati e Caserta si giocano molto. Le ultime L’attesa è terminata: oggi, sabato 27 settembre, alle ore 19:30, lo stadio San Nicola di Bari sarà teatro di una sfida che vale già tantissimo in chiave salvezza. La Sampdoria di Massimo Donati, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bari Sampdoria, sfida salvezza al San Nicola: Donati e Caserta si giocano molto