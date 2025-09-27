Questo è un caso in cui parlare di nobili decadute è sensato. Bari e Sampdoria, un passato glorioso (soprattutto per i liguri) e un presente difficile, si incontrano con inizio alle 19,30 al “San Nicola”. Sono in coda della classifica nel campionato di calcio di serie B. I pugliesi non possono mancare l’occasione nei riguardi di chi sta peggio di loro. Ma la Sampdoria dovrà pure iniziare una risalita. L'articolo Bari-Sampdoria Calcio serie B proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

