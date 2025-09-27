Bari-Sampdoria 1-1 | Moncini risponde a Depaoli vittoria ancora rimandata per i galletti

Baritoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per il Bari, fermato in casa sull'1-1 dalla Sampdoria nel match della 5ª giornata di Serie B.La gara del San Nicola, alla quale le squadre arrivavano rispettivamente con 1 e 0 punti, è stata sbloccata al 28' dai liguri con Depaoli, ma gli uomini di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bari - sampdoria

Bari-Sampdoria (sabato 27 settembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Serie B 2025/2026: Venezia-Bari e Sampdoria-Modena Subito in Campo

Bari vs Sampdoria, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

bari sampdoria 1 1Bari Sampdoria 1-1, succede tutto nel giro di quattro minuti! A segno Depaoli e Moncini - Bari Sampdoria: i blucerchiati di Massimo Donati scendono in campo per la 5a giornata del campionato di Serie B 2025- Come scrive sampnews24.com

bari sampdoria 1 1SI PARTE!!! Primo possesso per il Bari...19:32 - Sampdoria: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Sampdoria 1 1